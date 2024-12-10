ايران وصربيا تعززان التعاون العلمي والطبي الثنائي

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الصحة الايرانية "وبدا" ، فقد التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "محمد رضا ظفرقندي" السفير الصربي لدى طهران "دمير كوفاتشيفيتش " ، حيث وصف ظفرقندي العلاقات السياسية الايرانية-الصربية بالأخوية والمتناغمة في الساحات الثنائية والمحافل الدولية، وأشار إلى الإمكانات القائمة بين البلدين معتبرا هذا اللقاء فرصة ثمينة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات وخاصة الصحة والعلوم الطبية مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتابع ظفرقندي انه وفي الخطوة الأولى، لا بد من التعريف بقدرات النظام الصحي والتعليم الطبي في البلدين لبعضهما البعض من أجل الاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتوفير الأساس لتبادل القدرات والتآزر، مشيرا الى انه حاليا يتم الاعداد لاتفاقية التعاون المشترك في المجال الصحي بين إيران وصربيا والسعي الى توقيعها في أسرع وقت ممكن.

صربيا مستعدة لتطوير العلاقات الصحية مع ايران

ومن جانبه وصف السفير الصربي العلاقات الايرانية-الصربية بالودية للغاية والمناسبة في هذا اللقاء، مشيرا الى الحوارات المكثفة والبناءة على مستويات سياسية رفيعة بين إيران وصربيا من اجل تعزيز التعاون في مجال التعليم الصحي والطبي، مؤكدا على بذل الجهود لرفع هذه العلاقات الى مستوى أعلى.

وضمن تأكيده على أهمية التعاون الثنائي، رأى السفير الصربي لدى طهران ان إيران دولة ذات حضارة عريقة ومتقدمة حققت إنجازات كبيرة، خاصة في مجال الصحة والطب.لذا، فمن الضروري توسيع التعاون الثنائي بشكل أكبر من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين وتحسين الخدمات المقدمة للشعبين.

وتابع كوفاتشيفيتش انه وفي هذا الصدد، تم إعداد مذكرة تفاهم مسبقا، ومن أجل وضعها في صيغتها النهائية يجب إجراء التنسيق اللازم بين وزارة الصحة الإيرانية وصربيا.

وبالاشارة الى بنود مذكرة التعاون الثنائية هذه، اوضح السفير الصربي لدى طهران ان هذه المذكرة ستتضمن مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وإيفاد الخبراء والمتخصصين، ونقل الأجهزة والمعدات الطبية، وتبادل الإنجازات التكنولوجية، وتطوير الطب، وتعزيز السياحة الصحية، توفير الرعاية طويلة الأمد للمرضى وإجراء البحوث المشتركة وعقد المؤتمرات العلمية.

وفي الوقت الذي أعرب فيه عن انطباعه عن التقدم الطبي الملحوظ الذي حققته إيران، وخاصة في مجال الخلايا الجذعية،رأى السفير الصربي في ايران ان هذه الإنجازات مثيرة للإعجاب للغاية بالنسبة لصربيا وتوفر فرصة جيدة للغاية للتعاون المشترك في هذا المجال مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واستطرد معربا عن استعداد صربيا التام لتوسيع علاقاتها مع إيران في المجال الصحي.

انتهى**ر.م