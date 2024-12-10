نائب الخارجية اليمني: على أمريكا تعديل سلوكها العدائي تجاه الشعوب

وکتب "العزي" في منشور على منصة (X ) الیوم الثلاثاء: في منطقتنا العربية خصوصاً والعالم بشكل عام يبدو الأفق مكتظاً بمتغيرات كبرى وأحداث جسام ومع كل ما تحمله من صعوبات ومتاعب إلا أن نتائجها ستكون صادمة ومحبطة وذات مردود كارثي على مستقبل الغرب في المنطقة والعالم مالم تبادر أمريكا لتعديل سلوكها العدائي تجاه الشعوب.

وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974 واحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

كما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات في جنوب البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

وفجر یوم الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع.

وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ريف حلب الغربی وسيطرت الفصائل على مدينة حلب ومحافظة إدلب، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

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