مدير الحوزات العلمية: وحدة المسلمين أكثر أهمية في الوضع الراهن بالمنطقة

وقال آية الله "علي رضا اعرافي" في اللقاء مع مجموعة من أئمة الجمعة والجماعات السنية في محافظة كردستان: إن أبواب المراكز العلمية يجب أن تكون مفتوحة دائما أمام جميع المذاهب الإسلامية لأن الفرقة بين المسلمين ليست صحيحة وهي خاطئة.

وقال: ينبغي للأنظمة والمراكز العلمية أن تتفاعل دائمًا مع المذاهب الأخرى ويجب تعزيز هوية المسلمين والأمة الإسلامية، وذلك من خلال التفاعل بين المذاهب الإسلامية.

وأضاف: اليوم، الفكر الديني في العالم یتعرض للخطر لأن العدو عازم على الإضرار بجسد الأديان، وهذا يتطلب وحدة الأديان بما فيها الإسلام.

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