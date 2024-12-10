١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85685955
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مدير الحوزات العلمية: وحدة المسلمين أكثر أهمية في الوضع الراهن بالمنطقة

١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٥ م
رمز الخبر: 85685955
مدير الحوزات العلمية: وحدة المسلمين أكثر أهمية في الوضع الراهن بالمنطقة

طهران /10 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- شدد مدير الحوزات العلمية (المدارس الاسلامية) في ايران آية الله "علي رضا اعرافي" على أهمية وحدة الدول الإسلامية وقال: إن خلق أمة واحدة ووحدة بين المسلمين یتمتع بأهمیة کبیرة بالنظر إلى ظروف المنطقة.

وقال آية الله "علي رضا اعرافي" في اللقاء مع مجموعة من أئمة الجمعة والجماعات السنية في محافظة كردستان: إن أبواب المراكز العلمية يجب أن تكون مفتوحة دائما أمام جميع المذاهب الإسلامية لأن الفرقة بين المسلمين ليست صحيحة وهي خاطئة.

وقال: ينبغي للأنظمة والمراكز العلمية أن تتفاعل دائمًا مع المذاهب الأخرى ويجب تعزيز هوية المسلمين والأمة الإسلامية، وذلك من خلال التفاعل بين المذاهب الإسلامية.

وأضاف: اليوم، الفكر الديني في العالم یتعرض للخطر لأن العدو عازم على الإضرار بجسد الأديان، وهذا يتطلب وحدة الأديان بما فيها الإسلام.

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