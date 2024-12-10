اغتيال عالم الكيمياء العضوية الدكتور "حمدي إسماعيل ندى"

وأكدت المصادر أن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الأوساط الأكاديمية والعلمية.

الدكتور ندى، الذي يعتبر من أبرز العلماء في مجاله، كان له إسهامات كبيرة في تطوير الأبحاث الكيميائية على المستوى المحلي والدولي.

وتعيش سوريا حالة من الفراغ الأمني مع انهيار نظام الأسد، في وقت تعمل بعض الأطراف الدولية منها "إسرائيل" على تمرير مشاريعها في سوريا من خلال قصف البنى التحتة العسكرية السورية، والتوسع في مناطق خط التماس في القنيطرة وجبل الشيخ.

أنباء متضاربة عن مقتل الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام

وعلى الجانب الآخر تضاربت الأنباء صباح اليوم الثلاثاء، حول مقتل رئيس اتحاد علماء بلاد الشام الشيخ "توفيق البوطي"، ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام نجل العلامة الراحل "محمد سعيد رمضان البوطي"، على يد مجهولين في العاصمة دمشق.

وبينما قال نشطاء سوريون على مواقع التوصل إنه تعرض للقتل، أكد آخرون أنه بخير وقد تم التواصل معه من قبل مقربين منه، ونفوا تلك الشائعات.

وكان الشيخ توفيق البوطي يشغل عدة مناصب بارزة، من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، وأستاذ مساعد لمادة الفقه الإسلامي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق كما كان رئيس هيئة الرقابة الشرعية في "الشركة السورية الإسلامية للتأمين"، وعضو هيئة الرقابة الشرعية في "بنك الشام".

وتوفيق البوطي هو نجل العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، الذي قُتل في تفجير انتحاري وسط دمشق في مسجد الإيمان عام 2013.

وكان الشيخ البوطي "الأب" مقربًا من الرئيس السابق حافظ الأسد، وكذلك في زمن ابنه الرئيس بشار الأسد.

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