إيران وصربيا تؤكدان على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وافادت ارنا، ان السفير الصربي في طهران "ديمير كواتشوفيتش"، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية الإيراني "عبد الناصر همتي"، وقد تناول الجانبان فرص ومجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واكد همتي وكواتشوفيش، خلال هذا اللقاء الذي جرى بمبنى وزارة الاقتصاد الإيرانية في طهران اليوم، اكدا على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك تلبيةً لإرادة القيادات السياسية في كلا البلدين.

كما اعلن سفير جمهورية صربيا استعداد بلاده لاستضافة رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الإيرانيين في بلغراد؛ منوها بوجود إرادة قوية على المستوى السياسي في صربيا لتطوير التعاون الاقتصادي مع إيران.

ولفت كواتشوفيش الى توقيع مذكرات تفاهم ثنائية حول عدم اعتماد الضريبة المزدوجة لتشجيع الاستثمار المتبادل بين إيران وصربيا في السنوات الماضية، مؤكداً على رغبة بلغراد في تنفيذ هذه الاتفاقات مع طهران، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي.

الى ذلك، تحدث وزیر الاقتصاد الإیراني خلال هذا اللقاء، عن الطاقات المرموقة للجمهورية الاسلامية والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات، ومنها الموارد المنجمية والطاقة الوفيرة إلى جانب القوى العاملة المتمرسة.

وقال همتي في لقائه السفير الصربي لدى الجمهورية الاسلامية، ان ايران بلد مناسب لاستقطاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال الصرب، مؤكدا : ان الحكومة الايرانية لا تواجه اي عقبة في مسار تطوير العلاقات الثنائية مع الحكومة والشعب الصربيين.

انتهى **9365 / ح ع **