الأمم المتحدة : يجب أن تتوقف التحركات الإسرائيلية الحالية في سوريا

وقال "بيدرسون"، في تصريح له اليوم، أن "سوريا تقف أمام مفترق طرق الآن"؛ داعيا إلى "وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في دمشق"، ومحذرا من "اندلاع المزيد من الصراعات ما لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية".

وأشار المبعوث الأممي إلى، أن "هيئة تحرير الشام هي الجماعة المهيمنة في دمشق حالياً، لكنها ليست الوحيدة"، واضاف : لقد مرت 9 سنوات على تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية...

وأكمل بيدرسون قائلا : أعتقد أنّ المجتمع الدولي سيعيد النظر في مسألة تصنيف "هيئة تحرير الشام" منظمة إرهابية؛ على حد تعبيره.

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المصدر / الميادين