"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

وأكدت حماس في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء : إن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه بحق شعوب المنطقة لإخضاعها وفرض معادلاته الاحتلالية عليها.

من جانبه، طالب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا "غير بيدرسون"، بتوقف التحركات الإسرائيلية الحالية في سوريا.

وقال "بيدرسون"، في تصريح له اليوم، أن "سوريا تقف أمام مفترق طرق الآن"؛ داعيا إلى "وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في دمشق"، ومحذرا من "اندلاع المزيد من الصراعات ما لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية".

انتهى ** ح ع