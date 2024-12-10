القوات اليمنية تستهدف سفنًا ومدمرات أميركية

وقالت القوات اليمنية في بيان انها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها ثلاث سُفُن إمداد أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، مشيرة إلى أنها سبقَ ومارست عدوانَها على اليمن.

كما استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدمرتين أميركيتين في خليج عدن، كانتْا ترافقان سفن الإمداد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.

وأشارت القوات إلى أن هذا الاستهداف لهذه السفنِ والمدمراتِ هو الثاني خلالَ عشَرةِ أيام.

وفي السياق، أعلن سلاحُ الجوِّ المسيرُ التابع للقوات اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين صباح اليوم، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، إنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية وتنفيذ عملياتِها الدفاعيةِ عنِ اليمن، وذلكَ حتى يتوقفَ العدوان ويُرفعَ الحصارُ عن قطاعِ غزة، مؤكدة أن عملياتها هي انتصار لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على العدوانِ الأميركيِّ البريطانيِّ على اليمن.

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