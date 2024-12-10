١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85686423
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سفير أرمينيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى عراقجي

١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ م
رمز الخبر: 85686423
سفير أرمينيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى عراقجي

طهران / 10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- التقى سفير جمهورية أرمينيا الجديد في طهران مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلمه نسخة من أوراق اعتماده.

واوردت الخارجية الايرانية انه في بداية مهامه الدبلوماسية، قدم "غريغور هاكوبيان" سفير جمهورية أرمينيا الجديد، اليوم الثلاثاء ، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي.

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