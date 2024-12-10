سفير أرمينيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى عراقجي

واوردت الخارجية الايرانية انه في بداية مهامه الدبلوماسية، قدم "غريغور هاكوبيان" سفير جمهورية أرمينيا الجديد، اليوم الثلاثاء ، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي.
انتهى ** 2342
طهران / 10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- التقى سفير جمهورية أرمينيا الجديد في طهران مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلمه نسخة من أوراق اعتماده.
واوردت الخارجية الايرانية انه في بداية مهامه الدبلوماسية، قدم "غريغور هاكوبيان" سفير جمهورية أرمينيا الجديد، اليوم الثلاثاء ، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي.
انتهى ** 2342
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