سفير أرمينيا الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى عراقجي

واوردت الخارجية الايرانية انه في بداية مهامه الدبلوماسية، قدم "غريغور هاكوبيان" سفير جمهورية أرمينيا الجديد، اليوم الثلاثاء ، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي.

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