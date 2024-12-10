١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85686423
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عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير أرمينيا الجديد في طهران

١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٣ م
رمز الخبر: 85686423
عراقجي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير أرمينيا الجديد في طهران

طهران / 10 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- التقى سفير جمهورية أرمينيا الجديد في طهران مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلمه نسخة من أوراق اعتماده.

واوردت الخارجية الايرانية انه في بداية مهامه الدبلوماسية، قدم "غريغور هاكوبيان" سفير جمهورية أرمينيا الجديد، اليوم الثلاثاء ، نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي.

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