ايران تخطط لإنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد 30 ألف ميغاواط

وصرح أكبر شعباني كيا يوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني الثاني حول الابتكار في الصناعات الخضراء المنعقد بجامعة مازندران في مدينة بابلسر شمال ايران: إيران تسير على طريق تطوير الطاقة النظيفة بامتلاكها أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا ومناطق هبوب الرياح الشديدة.

وأضاف: في الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) وبالتعاون مع وزارة الطاقة، هناك على جدول الاعمال إجراءات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة اجمالية تبلغ 30 ألف ميغاواط.

وذكر شعباني كيا أنه يتم أيضًا متابعة إنتاج الكهرباء من النفايات واستخدام إمكانات مناطق الحرارة الأرضية، وتابع: ان انتاج الطاقة المتجددة في البلاد يبلغ الان حوالي 1300 ميغاواط ، وسيرتفع هذا الرقم بدعم من الحكومة ومشاركة المستثمرين.

وبموجب قرار وزارة الطاقة الذي اعلن عنه العام الماضي ، فان جميع الجهات التنفيذية الخاضعة للمادة 5 من قانون الخدمة المدنية، ملزمة بتوفير حوالي خمسة بالمائة من استهلاكها للكهرباء من خلال الطاقات المتجددة والنظيفة بدءا من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) على ان يرتفع هذا الرقم إلى 20% خلال أربع سنوات.

وتحدد المادة 5 من قانون الخدمة المدنية المنظمات والإدارات التي تخضع لتطبيق هذا القرار، بما في ذلك جميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية وجميع مؤسسات شركة النفط الوطنية الإيرانية ومنظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية والبنك المركزي وشركات التأمين الحكومية وغيرها.

يذكر ان توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة سيقلل من استهلاك الوقود الأحفوري، مما يساعد على الحفاظ على البيئة.

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