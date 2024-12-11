١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85686462
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منتخب سيدات ايران لكرة اليد يحل رابعا آسيويا ويتاهل الى بطولة العالم

١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:١٤ ص
رمز الخبر: 85686462
منتخب سيدات ايران لكرة اليد يحل رابعا آسيويا ويتاهل الى بطولة العالم

طهران / 11 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أنهى المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد للسيدات مشواره في بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع وحجزه احدى بطاقات التاهل لبطولة العالم في المانيا وهولندا عام 2025.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا بنسختها العشرين التي جرت في نيودلهي بالهند، خسر منتخب ايران للسيدات امام نظيره الكازاخستاني بنتيجة 22-28.

وتوجت كوريا الجنوبية بالبطولة بفوزها في النهائي على اليابان بنتيجة 25-24 ، وهي المرة الـ 17 التي تحرز فيها كوريا الجنوبية اللقب.

يذكر ان المنتخبات التي احتلت المراكز الاربعة الاولى في البطولة وهي كوريا الجنوبية واليابان وكازاخستان وايران تاهلت الى بطولة العالم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتاهل فيها سيدات ايران لنهائيات بطولة العالم لكرة اليد.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة آسيا بكرة اليد للسيدات:1- كوريا الجنوبية 2- اليابان 3- كازاخستان 4- إيران 5- الصين 6- الهند 7- هونغ كونغ 8- سنغافورة

انتهى ** 2342

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