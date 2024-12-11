منتخب سيدات ايران لكرة اليد يحل رابعا آسيويا ويتاهل الى بطولة العالم

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا بنسختها العشرين التي جرت في نيودلهي بالهند، خسر منتخب ايران للسيدات امام نظيره الكازاخستاني بنتيجة 22-28.

وتوجت كوريا الجنوبية بالبطولة بفوزها في النهائي على اليابان بنتيجة 25-24 ، وهي المرة الـ 17 التي تحرز فيها كوريا الجنوبية اللقب.

يذكر ان المنتخبات التي احتلت المراكز الاربعة الاولى في البطولة وهي كوريا الجنوبية واليابان وكازاخستان وايران تاهلت الى بطولة العالم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتاهل فيها سيدات ايران لنهائيات بطولة العالم لكرة اليد.

وفيما يلي الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة آسيا بكرة اليد للسيدات:1- كوريا الجنوبية 2- اليابان 3- كازاخستان 4- إيران 5- الصين 6- الهند 7- هونغ كونغ 8- سنغافورة

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