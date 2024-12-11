"فولاد سيرجان" الايراني يهزم "كوتشيني لوبي" الايطالي في بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

وانطلقت يوم امس الثلاثاء بطولة كأس العالم التاسعة عشرة للأندية للكرة الطائرة ، والتي تستضيفها مدينة أوبرلانديا البرازيلية، بمشاركة ثمانية اندية.

تقدم "فولاد سيرجان" في الشوط الاول بنتيجة 25-21، لكنه خسر الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 14-25 و24-26 وعاد للفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-23، ومن ثم في الشوط الخامس بنتيجة 16-14.

ويخوض "فولاد سيرجان" المنافسات ضمن المجموعة الأولى الى جانب الأهلي المصري، وكوتشيني لوبي تشيفيتانوفا الإيطالي، وبرايا البرازيلي.

ويلاقي "فولاد سيرجان"، الاهلي المصري اليوم الاربعاء.

وفي مباراة ، ضمن المجموعة الثانية من البطولة، خسر نادي "شهداب يزد" الايراني امام نادي "ترنتينو إيتاس" (بطل أوروبا) الإيطالي بنتيجة 3-0 كالتالي: 25-12 ، 25-22 ، 25-21.

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