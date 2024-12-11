برلماني روسي يدعو لضم ايران الى منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وافادت وكالة تاس للأنباء، ان اندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، اشار إلى أن وفدا من إيران شارك بالفعل في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال في مقابلة مع قناة روسيا-1: أعتقد أنه ينبغي دراسة مسألة عضوية إيران المحتملة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بطريقة أكثر واقعية. لماذا إيران ليست عضوا؟ منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليست ناديا خاصا.

ووفقا لميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن أي دولة لها أهداف ومبادئ مشتركة ومستعدة للوفاء بالتزاماتها يمكنها التقدم بطلب العضوية في هذه المنظمة. ويتخذ القرار في هذا الشأن من قبل مجلس الأمن الجماعي.

منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) هي تحالف عسكري حكومي دولي في المنطقة الأوراسية تم توقيعه في عام 1992 في طشقند عاصمة أوزبكستان وتضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

وفي 18 سبتمبر 2003 وتنفيذاً لقرار رؤساء الدول الأعضاء، أصبحت هذه الاتفاقية منظمة إقليمية دولية مقرها الرئيسي في موسكو.

الهدف الرئيسي لهذه المنظمة هو تعميق التعاون العسكري السياسي، وتطوير الهياكل متعددة الأطراف، وعمليات التعاون لضمان الأمن القومي للدول الأعضاء على أساس أسس مشتركة، وتقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدات العسكرية للدول الأعضاء التي تقع ضحية للعنف.

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