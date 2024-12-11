اختیار لاعبتین ایرانیتین ضمن أفضل لاعبات آسیا بكرة اليد

وتم اختيار اللاعبتين فاطمة خليلي ونسترن فراهاني، من المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد للسيدات، ضمن أفضل 7 لاعبات في النسخة العشرين من بطولة آسيا لكرة اليد للسيدات التي اختتمت في الهند يوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كرة اليد الإيرانية التي يتم فيها اختيار لاعبتين من المنتخب الوطني للسيدات ضمن أفضل لاعبات كرة اليد في آسيا.

وقد أنهى المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد للسيدات مشواره في بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع وحجزه احدى بطاقات التاهل لبطولة العالم في المانيا وهولندا عام 2025.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا بنسختها العشرين التي جرت في نيودلهي بالهند، خسر منتخب ايران للسيدات امام نظيره الكازاخستاني بنتيجة 22-28.

وتوجت اليابان بالبطولة بفوزها في النهائي على كوريا الجنوبية بنتيجة 25-24 .

يذكر ان المنتخبات التي احتلت المراكز الاربعة الاولى في البطولة وهي اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان وايران تاهلت الى بطولة العالم.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتاهل فيها سيدات ايران لنهائيات بطولة العالم لكرة اليد.

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