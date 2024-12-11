قائد الثورة الاسلامية : ما حدث بسوريا خُطط له في غرفة قيادة امريكية وصهيونية

وخلال استقباله، صباح اليوم الاربعاء، حشودا غفيرة من اطياف المجتمع الايراني في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، اشار اية الله العظمى الخامنئي الى، ان "دولة جارة لسوريا لعبت ولا تزال تلعب دورا واضحا في الاحداث التي تجري في هذا البلد، لكن السبب الرئيسي لذلك كان مدبرا في غرفة قيادة أمريكية وإسرائيلية، ونحن لدينا شواهد لا تترك مجالا للشك في هذا الخصوص".

واضاف سماحته : اقول لكم انه بعون الله وقوّته، فإن نطاق المقاومة سيعمّ المنطقة بأسرها أكثر من أي وقت مضى.

ورأى قائد الثورة الاسلامية، ان المقاومة تعني بانه كلما زادت الضغوط عليها اصبحت اكثر صلابة، وكلما ارتكب العدو المزيد من الجرائم اشتدت عزيمتها، وكلما تمت محاربتها أصبحت أكثر استحکاما وتوسعا.

ولفت، بان "ذلك المحلل الجاهل الذي لا يعرف معنى المقاومة، يزعم أنه عندما تضعف المقاومة فإن إيران الإسلامية سوف تضعف أيضا، وانني أؤكد بأن إيران قوية وستزداد قوة واقتدارا بإذن الله ورعايته".

يتبع** ر.م / ح ع