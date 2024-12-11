١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85686745
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قائد سلاح البحر : البحرية الايرانية تحظى بمكانة مرموقة في المبادرات الإنسانية

١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٢ ص
رمز الخبر: 85686745
قائد سلاح البحر : البحرية الايرانية تحظى بمكانة مرموقة في المبادرات الإنسانية

طهران/ 11 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني، أن المحيط الهندي بحاجة إلى ملاحة صحية وبيئة بحرية آمنة وسليمة؛ مبينا أن 50% من شحن الحاويات و70% من النفط العالمي يتم نقله عبر هذا الحوض، وقال : إن القوة البحرية تحظى بمكانة مرموقة في المبادرات الإنسانية للشعب الايراني.

وأضاف الأدميرال "شهرام إيراني"، اليوم الأربعاء في كلمته امام المؤتمر الدولي للطب البحري بجامعة الإمام الخميني للعلوم البحرية في نوشهر (شمال ايران) : هنام نحو 40 دولة تضم أكثر من ثلث سكان العالم في جوار المحيط الهندي، كما يقع أكثر من 90% من سكان العالم الإسلامي في هذا الحوض الضخم.

ولفت، الى "إن هذه المنطقة تشكل منفذا بحريا رئيسيا لتجارة الطاقة والسلع العابرة للقارات، وبحسب التقديرات الحالية، فإن القيمة السنوية للتجارة الدولية ذات الاتجاهين التي تمر عبر الممرات البحرية للمحيط الهندي تزيد عن تريليون دولار.

واضاف الأدميرال إيراني : الجمهورية الاسلامية تمتلك ما يقرب من 900 كيلومتر من السواحل في المنطقة، ولديها 2000 كيلومتر من السواحل في شمال المحيط الهندي، كما تجمعها حدود مائية مع 12 دولة من أصل 15 دولة مجاورة لها.

قائد سلاح البحر : البحرية الايرانية تحظى بمكانة مرموقة في المبادرات الإنسانية

وأكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني امام الحضور في هذا المؤتمر : يجب على أفراد البحرية الحفاظ على السلامة والأمن في هذا المجال المحيطي الشاسع والتاهب للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتوفير المساعدات الإنسانية في هذا الاتجاه.

وأضاف : البحرية تلعب دورًا مهمًا في عمليات المساعدات الإنسانية وتستخدم قدراتها الفريدة للاستجابة بسرعة وفعالية لمواجهة الأزمات ويمكن أن تكون فعالة جدًا للسكان المتضررين في البيئات البحرية الصعبة.

وانطلقت، صباح اليوم الاربعاء، اعمال المؤتمر الدولي للطب البحري بحضور عدد من القادة البحريين والباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد العلمية والبحثية وخريجي مختلف مجالات الطب والطب الوقائي والصحة والنظام الصحي، في جامعة نوشهر للعلوم البحرية.

ويشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، خبراء من دول باكستان والهند والإمارات العربية المتحدة والصين.

انتهی**1426 / ح ع **

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