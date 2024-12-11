اسلامي: تم التخطيط لبناء مفاعلات ذرية في المحافظات الساحلية لتوليد الكهرباء

وشرح اسلامي خلال لقائه محافظ كلستان (شمال) برامج وسياسات مؤسسة الطاقة الذرية على طريق تحقيق اهداف الوثيقة الشاملة وكذلك وثيقة دراسات التنمية المناطقية لهذه المؤسسة في محافظة كلستان.

واضاف انه لتوليد 20 الف ميغاواط كهرباء نووية وبناء مفاعلات ذرية، فانه تم اتخاذ اجراءات في محافظة كلستان في مجال انتخاب الارض المناسبة لبناء محطة توليد الكهرباء النووية وبدء الدراسات البيئية وانجاز اختبارات الجيولوجيا في الموقع المقترح لبناء المحطة.

وتابع انه تم التخطيط ايضا بخصوص تطوير تكنولوجيا التعريض للاشعاع بمحافظة كلستان واتخذت الاجراءات اللازمة لبناء وتشغيل مجمع التشعيع بشمال شرقي كلستان بهدف تقديم الخدمات للقطاع الزراعي وزيادة مدة تخزين المحاصيل من دون الاستفادة من السموم وكذلك اصلاح البذور.

واوضح اسلامي انه تم ايضا انجاز التنسيق الاولي لتطوير الافادة من التكنولوجيا النووية في قطاع الصحة والعلاج بمحافظة كلستان.