١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٠٧ م
رمز الخبر: 85687105
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journalistکاظم شماعییان

السفارة الايرانية تنفي سرقة اموال السفارة في دمشق

١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٠٧ م
رمز الخبر: 85687105
السفارة الايرانية تنفي سرقة اموال السفارة في دمشق

طهران/ 11 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – نفت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق ان يكون تمت سرقة اموال السفارة.

واعلنت السفارة الايرانية في سورية في بيان اليوم الاربعاء أنه لم تكن هناك اي اموال وامكانات داخل السفارة الايرانية اثناء وقوع الهجوم.

واكد البيان ان ما قيل عن سرقة 42 مليون دولار هو شائعة بثها المنافقون للاستهلاك الداخلي في ايران.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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