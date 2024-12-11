السفارة الايرانية تنفي سرقة اموال السفارة في دمشق

واعلنت السفارة الايرانية في سورية في بيان اليوم الاربعاء أنه لم تكن هناك اي اموال وامكانات داخل السفارة الايرانية اثناء وقوع الهجوم.
واكد البيان ان ما قيل عن سرقة 42 مليون دولار هو شائعة بثها المنافقون للاستهلاك الداخلي في ايران.
طهران/ 11 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – نفت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق ان يكون تمت سرقة اموال السفارة.
واعلنت السفارة الايرانية في سورية في بيان اليوم الاربعاء أنه لم تكن هناك اي اموال وامكانات داخل السفارة الايرانية اثناء وقوع الهجوم.
واكد البيان ان ما قيل عن سرقة 42 مليون دولار هو شائعة بثها المنافقون للاستهلاك الداخلي في ايران.
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