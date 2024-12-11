١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ م
رمز الخبر: 85687258
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journalistکاظم شماعییان

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين ايران وتركيا

١١‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٥ م
رمز الخبر: 85687258
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين ايران وتركيا

طهران/ 11 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – وقعت ايران وتركيا، مذكرة تفاهم للتعاون التجاري، وقعها عن الجانب الايراني وزيرة الطرق والمواصلات وعن الجانب التركي وزير التجارة، إذ اكد البلدان على توسيع التجارة بينهما لتصل الى 30 مليار دولار للاعوام الخمسة المقبلة.

وقال مدير مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والمواصلات امين ترفع للصحفيين ان الدورة الـ 29 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا عقد بطهران خلال الايام الثلاثة الماضية.

واضاف انه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين البلدين.

واوضح ترفع ان مذكرة التفاهم الموقعة تغطي التعاون في مجال التجارة والنقل والجمارك والترانزيت والاستثمارات والمصارف والكهرباء والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة.

واكد ترفع ان حجم التجارة بين ايران وتركيا في الوقت الحاضر، يبلغ 11 مليارا و 700 مليون دولار على ان يصل الى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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