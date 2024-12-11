توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين ايران وتركيا

وقال مدير مركز الشؤون الدولية بوزارة الطرق والمواصلات امين ترفع للصحفيين ان الدورة الـ 29 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وتركيا عقد بطهران خلال الايام الثلاثة الماضية.

واضاف انه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التجاري بين البلدين.

واوضح ترفع ان مذكرة التفاهم الموقعة تغطي التعاون في مجال التجارة والنقل والجمارك والترانزيت والاستثمارات والمصارف والكهرباء والطاقة والزراعة والثقافة والسياحة.

واكد ترفع ان حجم التجارة بين ايران وتركيا في الوقت الحاضر، يبلغ 11 مليارا و 700 مليون دولار على ان يصل الى 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.