إيران تدين اغتيال وزير شؤون الهجرة في الحكومة الأفغانية المؤقتة

وفي تصريح له مساء الاربعاء ، أدان بقائي ، بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في كابول، الاربعاء، والذي أدى إلى مقتل خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة في الحكومة المؤقتة في أفغانستان، وعدد آخر من الافراد.

وأعرب متحدث الخارجية الايرانية عن تعازيه لذوي واسر الضحايا، سائلا الباري تعالى بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعلنت مصادر رسمية بالحكومة الأفغانية المؤقتة أن خليل الرحمن حقاني، وزير شؤون الهجرة ، لقي حتفه في انفجار داخل هذه الوزارة مع عدة أشخاص آخرين.

وفي مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، أكد المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، مقتل وزير الهجرة في الحكومة الأفغانية المؤقتة جراء انفجار في مسجد الوزارة بعد ظهر الاربعاء، ووصفت حركة طالبان، هذا العمل، بأنه "هجوم همجي من قبل الخوارج".

انتهى ** 2342