مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية جنوبي القدس المحتلة

ولفتت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أن حركة المركبات قرب موقع إطلاق نار عند حاجز النفق جنوب القدس شهدت تعطيلاً لملاحقة المنفذ.

وتابعت أنه بعد انسحاب المنفذ، فإن هناك مخاوف من تنفيذه عملية أخرى.

وأشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى إطلاق منفذ العملية 22 رصاصة.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال الساعات الـ48 الماضية، تخللها عمليات إطلاق نار وتصدي لاقتحامات مدن وقرى فلسطينية.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى"، 23 عملاً مقاوماً في الضفة، تخللها عملية دهس واشتباكات مسلحة وإطلاق نار، واندلاع مواجهات، وتصدي للمستوطنين وإحراق مركباتهم.

انتهى ** 2342