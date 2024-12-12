شهداء في عدوان للاحتلال استهدف عناصر تأمين المساعدات جنوب قطاع غزة

وفي إطار عدوانه المستمر على القطاع منذ أكثر من عام، استشهد 7 فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال في قصف للاحتلال استهدف عمارة سكنية في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، شمال القطاع.

وأفاد مراسل الميادين عن وصول شهداء وإصابات باستهداف الاحتلال منزلاً في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد 14 فلسطينياً وتسجيل عدة إصابات من جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي أخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، أفادت بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44,805 شهداء 106,257 إصابة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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