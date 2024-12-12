المقاومة الفلسطينية تستهدف ناقلة جند إسرائيلية في جباليا وتدمّرها

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان الكتائب قالت عبر حسابها في تيليغرام، يوم الأربعاء، إنها دمرت الناقلة بعبوة “شواظ” في منطقة الخلفاء بالمخيم.

وتتعرض مناطق شمالي قطاع غزة منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لاجتياح إسرائيلي خلّف أكثر من 3,700 شهيد ومفقود و10,000 جريح و1,750 معتقلًا، فضلًا عن تدمير القطاعات الحيوية والبنية التحتية.

وتصدت فصائل المقاومة لقوات الاحتلال وآلياته؛ إذ اعترف جيش الاحتلال بمقتل 35 من جنوده وإصابة المئات منذ بدء هجومه.

ويعاني المواطنون المحاصرون مجاعة حقيقية بعد نفاد جميع أنواع الغذاء، كما يفتقر معظمهم إلى مياه نظيفة، في ظل استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية للمحافظة.

وما زال الدفاع المدني لليوم الـ50 معطلًا قسرًا في كافة مناطق شمال قطاع غزة، بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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