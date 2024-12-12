١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85687467
T T
٠ Persons

23 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٤٠ ص
رمز الخبر: 85687467
23 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

طهران / 12 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين “معطى”، 23 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز “معطى” في بيان صحفي  مساء الأربعاء، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر لعام 2023.

ونوه إلى أن عمليات المقاومة تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وادلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 10 نقاط متفرقة بالضفة.

وأصيب ثلاثة مستوطنين بجروح، أثناء توجههم لاقتحام قبر يوسف في مدينة نابلس، بعدما استهدفهم مقاومون بإطلاق النار. وأجبر المستوطنون على الفرار من الموقع عقب تعرضهم للإصابة.

وشهدت مدينة جنين مواجهات عنيفة تخللها إلقاء عبوة ناسفة، بينما تواصلت الاشتباكات في طولكرم.

وألقى شبان فلسطينيون الزجاجات الحارقة على مستوطنة أفيتار قرب بلدة بيتا بنابلس، في حين تصدوا للمستوطنين وأحرقوا مركبة أحدهم في بلدة عورتا.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .