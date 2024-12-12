١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85687493
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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في نابلس وجنين

١٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ ص
رمز الخبر: 85687493
اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في نابلس وجنين

طهران / 12 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-  أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس، فجر اليوم الخميس، خوض مجاهديها برفقة رفاقهم معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في محيط مخيمي العين وبلاطة، مشيرة إلى إمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص.

وفي السياق، أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، تصدي المجاهدين في سرية قباطية لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، مؤكدة إمطارها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقالت إن المجاهدين في سرية قباطية تصدوا لقوات االاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص،كما تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً بجيب عسكري وإخراجه عن الخدمة.

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة قوصين غرب نابلس، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها لقرية كفر مالك قضاء مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

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