اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في نابلس وجنين

وفي السياق، أكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، تصدي المجاهدين في سرية قباطية لقوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور في البلدة، مؤكدة إمطارها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقالت إن المجاهدين في سرية قباطية تصدوا لقوات االاحتلال المقتحمة في عدة محاور وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص،كما تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً بجيب عسكري وإخراجه عن الخدمة.

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، منتصف ليل الأربعاء - الخميس، باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة قوصين غرب نابلس، وبلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنطقتي المخرور وعقبة حسنة، غرب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحامها لقرية كفر مالك قضاء مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

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