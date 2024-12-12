حماس تدعو دول العالم إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني

و رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بإعلان جمهورية إيرلندا، الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وعدّت "حماس" في بيان صحفي اليوم الخميس، هذه الخطوة "تأكيداً على المواقف الشجاعة لجمهورية إيرلندا تجاه قضيتنا الفلسطينية وعلى مواقفها الإنسانية، وانحيازها لقيم العدالة وحقوق الإنسان في ظل ما يتعرض له شعبنا في غزة من إبادة صهيونية".

وثمّنت مواقف جمهورية إيرلندا "المؤيّدة لحقوق شعبنا الفلسطيني، ونضاله في سبيل نيل حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته".

ودعت دول العالم كافة، إلى الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية.

وطالبت بـ"تصعيد أشكال الضغط كافة على الاحتلال، لوقف حربه الهمجية ضد شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلات قادته من العقاب على جرائمهم ضد الإنسانية".

ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير/ الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

انتهى