غريب ابادي: موقف غروسي من الموضوع النووي الايراني، سياسي وغير مهني

وكتب غريب ابادي اليوم الخميس على منصة "اكس": أن يعترف المدير العام للوكالة الدولية للمرة الأولى بامتلاك الكيان الصهيوني اسلحة نووية، هو موضوع لافت للانتباه ومهم، وطبعا هذا الاعتراف يزيد من جسامة مهمته والوكالة الدولية. إن الاعتراف البحت، لا يكفي، بل يتعين عليه استنكار وجود هكذا اسلحة لدى هذا الكيان المجرم وان يطالب بتدميرها وكذلك انضمام هذا الكيان الى معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.

وتابع: ومن ناحية أخرى، فان اشارة غروسي الى احتمال الانتشار النووي (من قبل ايران) هو موضوع سياسي وغير مهني بامتياز. لا يمكنه التحدث على اساس الاحتمالات والحدسيات والظنون وعلى غرار ما تفعله السلطات السياسية للدول التي تسيرها الدوافع السياسية.

واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان ايران متمسكة بالتزامات اتفاقات الامان وطالما كانت العقوبات الظالمة قائمة، فانها لا تقبل المراقبة التي تتخطى التزاماتها المقررة. لذلك فان بوسع المدير العام، إن شاهد انحرافا في المواد النووية خلال عملية التحقق، أن يقوم بابلاغ ذلك بشكل موثق، لا أن ينشر حدسياته وظنونه في الاعلام.