ايران تحرز ميدالية فضية واحدة و 2 برونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال  

وفي منافسات اليوم الخميس ، شارك رباعان ايرانيان هما علي عالي بور وعلي رضا معيني، حيث احرز عالي بور برونزيتي النتر والمجموع فيما احرز معيني فضية الخطف.

وفيما يلي أسماء الحاصلين على الميداليات في هذا الوزن:

1- نرجيسا أديلتولاي من كازاخستان: 174 كغم خطف و214 كغم نتر ومجموع 388 كغم (فضية النتر وذهبية المجموع).

2- دافيتادزي من جورجيا: 177 كغم خطف و210 كغم نتر ومجموع 387 كغم (ذهبية الخطف وفضية المجموع).

3- علي عالي بور من ايران: 173 كغم خطف و214 نتر ومجموع 387 كغم (برونزية النتر وبرونزية المجموع).

4- فيكسيانج من الصين: 175 كغم خطف و210 كغم نتر ومجموع 385 كغم (برونزية الخطف).

5- سارات من تايلاند: 172 كغم خطف و212 كغم نتر ومجموع 384 كغم (لم يفز بميدالية).

6- وون من كوريا الجنوبية: 167 كغم خطف و214 كغم نتر ومجموع 381 كغم (ذهبية النتر).

7- علي رضا معيني من إيران: 176 كغم خطف و202 نتر ومجموع 378 كغم (فضية الخطف).

انتهى ** 2342