قيادي بالجهاد الاسلامي: هناك تفاؤل بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال

واوردت فلسطين اليوم ان الهندي اضاف في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، أن هناك رغبة أميركية وإسرائيلية فضلاً عن أسبابٍ أخرى تتيح إمكانية التوصل للصفقة.

في الوقت ذاته، كشف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أنه حتى الآن لم يتم بلورة أي موقف محدد يُعرض على المقاومة.

وأوضح الهندي أن المفاوضات منذ البداية تناولت عدة مراحل فيما كان اتفاق شهر تموز/يوليو الذي وافقت عليه المقاومة قد تناول 3 مراحل تُختتم بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف العدوان.

وذكر أن المقاومة أبدت مرونة واستعداد للحديث عن تفاصيل كافة المراحل، مشدداً على وجود وفد من حركة الجهاد الإسلامي في القاهرة، فيما تنتظر الفصائل موافقة السلطة الفلسطينية على مقترح لجنة إسناد غزة.

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