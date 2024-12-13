وزير الاقتصاد الايراني: الإصلاح الاقتصادي بحاجة إلى وقت

وكتب وزير الاقتصاد والمالية في رسالة في الاجواء الافتراضية يوم الخميس: يوم أمس (الأربعاء)، وبدعوة من مجمع تشخيص مصلحة النظام، قدمت تقريرا تحليليا عن حالة مؤشرات الاقتصاد العام والعوامل المؤثرة على الوضع الحالي لمتغيرات الاقتصاد العام تم عرضه على أعضاء المجمع للاطلاع عليها.

وقال همتي: المشكلة الأساسية في اقتصادنا هي طريقة الإدارة والحوكمة الاقتصادية. مظهر الحوكمة وعدم التوازن هو العجز السنوي في الموازنة والتضخم المرتفع والمستمر ذاتيا.

وأكد: ليس من الممكن ولا من الضروري تصحيح الاختلالات دفعة واحدة. إن تحديد الاختلالات الاساسية وتصحيحها تدريجياً من شأنه أن يمهد الطريق للانتقال من التوازن الذي يشتمل على نمو منخفض وارتفاع التضخم إلى توازن أفضل.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية: الأولوية هي لتصحيح بعض الاختلالات الجادة، الأمر الذي سيوفر الأساس لعودة الاقتصاد إلى مسار متوازن. هذه الإصلاحات ليست بالضرورة ان تكون سعرية.

واضاف همتي: إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى وقت. فبدلا من التغييرات المفاجئة والصادمة، ينبغي لنا أن نحل تدريجيا مشاكل مثل عجز الميزانية والاختلالات والتدخل الحكومي المفرط في الاقتصاد.

وتابع: من أجل تحسين الاقتصاد، بالإضافة إلى إلغاء الامتيازات الخاصة، يجب علينا أن نجعل بيئة الأعمال تنافسية ومن خلال تحسين التفاعلات الدولية، ينبغي علينا إدارة التوقعات وجعلها جذابة للاستثمار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية: من المأمول أنه مع تنفيذ البرامج، سيصبح الاقتصاد الوطني أكثر قابلية للتنبؤ به وسيتم استخدام المزيد من الارصدة لضمان النمو الاقتصادي.

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