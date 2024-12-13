مسؤول عراقي: لدينا القدرة على استضافة 10 ملايين زائر إيراني في الأربعينية

وقال الحسيني، يوم الخميس، في مؤتمر الناشطين الثقافيين الرابع في مجال الاربعين المنعقد في مدينة مشهد شمال شرق ايران: نظرا للظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والتطورات العالمية، فاننا نتوقع من الأشقاء الإيرانيين حضور مراسم عزاء الأربعين العام المقبل بـ 10 ملايين زائر في العراق، لادخال اليأس والاحباط في نفوس أعداء العالم الإسلامي والمزيد من الوحدة بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وأضاف: كلما زاد زوار الأربعين، وخاصة من إيران، كلما كان أهل العراق أكثر سرورا، وبيوتهم مفتوحة لزوار سيد الشهداء (ع).

وتابع: الشعب العراقي مضياف ومرحب بزوار الامام الحسين (ع)، وخاصة الايرانيين، ويدعو الشعب الايراني الصديق والشقيق للمشاركة الواسعة في مراسم الاربعين.

وأشار الحسيني أيضًا إلى الدعم اللامحدود الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب العراقي في مواجهة هجوم داعش، واعتبر ان من نتائج فتنة داعش ترسيخ الصداقة والاخوة بين إيران والعراق مما ادخل اليأس والاحباط في نفوس اعداء الشعب العراقي.

ويعقد المؤتمر الدولي الرابع للناشطين الثقافيين في مجال الأربعين في مدينة مشهد المقدسة بحضور ممثلين عن 10 دول إسلامية وهي ايران ، الكويت، تركيا، البحرين، المملكة العربية السعودية، لبنان، باكستان، أفغانستان، و 80 ضيفا خاصا من العراق اضافة الى ممثلين من القارة الافريقية.

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