١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85688356
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أكثر من 33 شهيداً و 84 مفقوداً ومصاباً في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة

١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ ص
رمز الخبر: 85688356
أكثر من 33 شهيداً و 84 مفقوداً ومصاباً في مجزرة النصيرات وسط قطاع غزة

طهران / 13 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد ضحايا مجزرة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مبنى البريد ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

هذا وواصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية وزوارق الاحتلال قصفها مخيم النصيرات، على الرغم من المجزرة المرتكبة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,835 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,356 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

انتهى ** 2342

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