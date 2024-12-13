رئيس منظمة الطاقة الذرية: نلبي احتياجات البلاد خاصة في القطاع الصحي رغم العقوبات الواسعة

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي الذي قام بزيارة الى منظمة الطاقة الذرية يوم الخميس، قال اسلامي: بجهود خبراء الصناعة النووية المبذولة على مدار الساعة، نسعى إلى النهوض بها في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في مجال الصحة والعلاج وصحة المجتمع.

وأوضح إسلامي: على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته هذه الصناعة، إلا أنها تعرضت دائمًا لقمع شديد من قبل الأعداء ووضعوا العديد من العقبات في طريقها، ولكن بفضل الله تعالى استطاعت الصناعة النووية أن تلعب دوراً في مختلف المجالات وأن تنتقل إلى حدود المعرفة. ولحسن الحظ، وبالاعتماد على المعرفة المحلية وجهود الخبراء، تمكنا من تحسين موقعنا في العالم.

*رغم العقوبات قمنا بتلبية احتياجات البلاد في مجال الرعاية الصحية

وأكد: تمكنا في السنوات الأخيرة من تسريع شؤون البحث والتطوير في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية واختصار عملية تحويل الأفكار إلى منتجات.

وقال نائب رئيس الجمهورية: كما تعلمون، يجب إضفاء الطابع المؤسسي على دورة الإبداع والابتكار بأفضل طريقة ممكنة في مختلف أنحاء البلاد. لقد خطونا خطوات كبيرة في طريق تحويل الأفكار إلى منتجات وتصنيع المنتجات. ولحسن الحظ، تقدمت الأبحاث في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نحو تحقيق النتائج، وتمكنا من تلبية احتياجات البلاد في مختلف المجالات، وخاصة القطاع الصحي، على الرغم من العقوبات الواسعة.

وأكد ضرورة تطوير التعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الصحة، وقال: قمنا بالكثير من العمل المشترك في مجال الصحة والعلاج ، ولتعزيز وتطوير التعاون، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين هاتين المؤسستين.

وأوضح إسلامي: من أجل تنفيذ المشاريع بشكل أفضل وتحقيق نتائجها، لا بد من تحديد واتباع آليات مشتركة، وفي هذا الاتجاه، نحن على استعداد لإنشاء مراكز سريرية لمتابعة وتحقيق نتائج المشاريع بالتعاون مع الخبراء والمختصين.

*سنقدم خدمات عالية التقنية للمجتمع

وفي إشارة إلى دور منظمة الطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية في تحسين صحة المجتمع وأمنه الغذائي، قال اسلامي: في كل عام، يتحول حوالي 30٪ من جميع أنواع المنتجات الزراعية المنتجة في البلاد إلى نفايات ومن الممكن منع هذه المشكلة والتخلص من المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية المتبقية في المنتجات الزراعية. وقد أدى هذا الأمر إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة الذي هو فعال في تحسين الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى دور استخدام تقنية البلازما في القضاء على آفات المنتجات الزراعية التصديرية، وأوضح أنه باستخدام البلازما الباردة يمكن تحسين جودة المنتجات الزراعية التصديرية مثل الفستق؛ وتطوير هذا العمل في المجموعة هو توسيع المزيد من التعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومنظمات الغذاء والدواء وحفظ النباتات.

واضاف إسلامي: نريد تقديم خدمات عالية التقنية للمجتمع ويمكن لمنظمة الطاقة الذرية أن تقيم العديد من أوجه التعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في مجال الصحة، مثل المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، وتكنولوجيا البلازما، وتكنولوجيا تطبيق الإشعاع، وما إلى ذلك.

*خططنا للتحرك على حدود المعرفة

وأكد نائب رئيس الجمهورية: في مجال المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، يجب أن نحافظ على مكانتنا في القمة على المستوى الوطني والعالمي حتى يستفيد الشعب من فوائد الإنجازات في مجال الصحة والعلاج.

وقال إسلامي: نأمل أن نخدم البلاد بمزيد من الإنجازات والابتكارات في هذا المجال واتخاذ خطوات أكبر لزيادة تقديم الخدمات للشعب.

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أنه تم وضع خطط لمساعدة المجتمع الطبي على التحرك إلى حدود المعرفة وتقديم خدمات أفضل وشاملة للمواطنين.

وعن حصة المستحضرات الصيدلانية المشعة في سلة الأدوية في البلاد قال: ان حاجة البلاد من المستحضرات الصيدلانية المشعة يتم توفيرها من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بنسبة 100 بالمائة، لأن هذه الأنواع من الأدوية لها مستهلك محدد، ووقت محدد، ومكان محدد، ويتم توزيعها بشكل مستمر في جميع أنحاء البلاد.

وقال اسلامي: نقوم بواجبنا في هذا القطاع بنسبة 100% وبشكل كامل وملتزم ونغطي كافة احتياجات القطاع الصحي.

واضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن جزءًا مهمًا من أنشطة التطوير والبحث في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يرتبط بقطاع الصحة والأمن الغذائي.

واردف: تتكون التكنولوجيا النووية من جزئين، أحدهما يتعلق بإنتاج الطاقة ومحطات الطاقة وإمدادات الوقود لمحطات الطاقة والمفاعلات، أما الجزء الثاني فيتعلق بتطبيق هذه التقنية في مجال الأشعة والتي تلعب دورا في المجال الصحي والمجالات التشخيصية والعلاجية .

وقال اسلامي: انطلاقاً من الأهداف والخطط نسعى إلى زيادة دقة المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية بالسرعة القصوى، وفي القطاع العلاجي، نسعى أيضاً إلى متابعة فعالية المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العلاجية، وهو إجراء مهم.

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