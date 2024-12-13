١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85688373
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أبو عبيدة: نبارك عملية القدس وندعو المقاومين بالضفة لتكثيف عملياتهم ضد المستوطنين

١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠١ ص
رمز الخبر: 85688373
أبو عبيدة: نبارك عملية القدس وندعو المقاومين بالضفة لتكثيف عملياتهم ضد المستوطنين

طهران / 13 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- بارك الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، عملية القدس التي نفذها مقاوم من بلدة بيت عوا بالخليل.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان أبو عبيدة قال في تصريح على قناته عبر التيلغرام ” نبارك عملية القدس البطولية التي نفذها أحد أشاوس شعبنا في الضفة المحتلة” .

ووجه ابو عبيدة دعوة للشباب والمقاومين بالضفة لتكثيف عملياتهم ضد جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه إسناداً لغزة.

وتابع “ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض، ومن أجل إفشال مخططات الاحتلال التي تتسارع وتيرتها لضم الضفة وفرض وقائع جديدة على الأرض”.

وفجر الخميس، قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تابعة للاحتلال، قرب مجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

انتهى ** 2342

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