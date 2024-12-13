مطاري دمشق وحلب يستأنفان انشطتهما بشروط خاصة

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في تقرير لها أن مطاري دمشق وحلب سمحا للرحلات الجوية والهبوط بشروط خاصة.

واضافت هذه الوكالة الروسية ايضا،انه وفقا لمرسوم "نوتام" الجديد الصادر عن الهيئة الحاكمة لتحرير الشام ، يسمح للطائرات في مطاري دمشق وحلب، الذين توقفا عن العمل منذ سقوط حكومة بشار الأسد في 8 كانون الاول/ديسمبر 2024 ،بالتحليق والهبوط بشروط خاصة.

وبموجب هذ البيان فقد تم تعليق جميع الرحلات الجوية المنطلقة من دمشق ما لم تحصل هذه الرحلات على إذن من سلطات الطيران الداخلي.

وقال مدير مطار دمشق الدولي أنيس فلوح إن المطار المغلق منذ سقوط حكومة بشار الأسد الأحد الماضي سيفتتح قريبا، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بشكل مستمر لإعادة تأهيله وفتحه أمام الملاحة الدولية.

انتهى**ر.م