الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

ووفقا لموقع الجزيرة الاخباري ، فقد اكد أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا على الأقل في مناطق بالضفة الغربية منذ فجر اليوم الجمعة، مما يرفع أعداد المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 الى أكثر من 12 ألفا و100 شخص.

واضاف هذا الموقع الاخباري ان جيش الكيان الصهيوني برر هجوم قواته العسكرية والأمنية لاعتقال الفلسطينيين ، بزعمه أنه تم خلال هذه العملية تدمير عدد من ورش إنتاج القنابل محلية الصنع، ومصادرة بعض الأسلحة والأموال النقدية في الضفة الغربية لنهر الاردن في فلسطين المحتلة.

والجدير بالذكر ان هؤلاء الافراد هم من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، وتم اعتقالهم بعد الهجمات أو الاحتجاجات الأخيرة حيث يقبع نحو 3 الاف و484 منهم قيد الاعتقال الإداري دون محاكمة، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية.

وبحسب المصادر الرسمية لفصائل المقاومة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني 9500 أسير، وتشمل هذه الإحصائية نحو 200 طفل وعدد من المعتقلين دون محاكمة تحت عنوان الاعتقال الإداري.

ويتم احتجاز السجناء في ظروف قاسية ويواجهون التعذيب وسوء التغذية وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية المناسبة.

انتهى**ر.م