مدير عام وكالة ارنا: ضريح ابو القاسم الفردوسي هو المحور الرئيسي للتواصل مع الأمم والثقافات والحضارات

وخلال زيارته لضريح ابو القاسم الفردوسي الطوسي اليوم الجمعة في منطقة طوس بمحافظة خراسان شمال شرق إيران ، قال مدير عام وكالة ارنا :" إن مجموعة حكيم طوس قادرة على أن تكون النواة المحورية لتجديد العلاقات بين الشعب الايراني مع العديد من دول الجوار، وخاصة جيران إيران الشرقيين."

وبالاشارة الى إن زيارة مجموعة ابو القاسم الفردوسي تنقل الفرد على الفور الى قلب التاريخ،اوضح جابري انصاري "ان الزائر يلاحظ كل عظمة إيران فهي حقيقة التاريخ والحضارة الثقافية، وفي الحقيقة يرى إيران كما رمز إليها في شعر الشاعر الإيراني الكبير الفردوسي."

ورأى مدير عام وكالة ارنا" انه ،ونظرا لموهبة وقدرات الشاعر الايراني ابو القاسم الفردوسي الثقافية الراقية ،يمكن أن يكون ضريحه محورا رئيسيا للتواصل مع الأمم والثقافات والحضارات الأخرى في العالم، لأن الشعر والأدب نافذة لا مثيل لها في ربط الثقافات والحضارات المختلفة."

كما اكد على كما ان وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) ستركز على القضايا الثقافية والحضارية، وخاصة القضايا المتعلقة بحارس الحضارة الايرانية القديمة والكلام والأدب الفارسي، في تركيز إنتاجاتها على الساحتين الداخلية والخارجية لتكون فعالة في توسيع العلاقات الخارجية.

انتهى**ر.م