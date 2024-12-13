مسؤول بالاتحاد الأوراسي: التجارة مع إيران مهمة بالنسبة لنا

وفي مقابلة له مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الجمعة ، رأى مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "أندريه سليبنيف" بأن " ايران حققت الكثير من الانجازات في مجال استبدال الاستيراد وتطوير تقنياتها الخاصة ومقاومة ضغوط العقوبات."

وردا على سؤال عما إذا كانت جميع الدول قد وافقت على اتفاقية التجارة الحرة مع إيران التي تم التوقيع عليها قبل عام، افاد سليبنيف :" إننا نعمل بنشاط على تطوير شبكتنا من اتفاقيات التجارة الحرة؛ والآن تم الانتهاء من الموافقة على الاتفاقية الأخيرة مع إيران في أربع دول أعضاء في هذا الاتحاد."

وأشار مفوض التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: نعتزم أن تكون هناك اتفاقية توافق عليها الدول الأعضاء في القمة القادمة لهذا الاتحاد والتي ستعقد في نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2024 في سان بطرسبرغ، و سيكون ساري المفعول اعتبارا من بداية العام المقبل.

والجدير بالذكر ان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يتكون من بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. الأعضاء المراقبون في هذا الاتحاد هم أوزبكستان ومولدوفا وكوبا. تم وضع حجر الأساس لهذا الاتحاد منذ حوالي 10 سنوات، في عام 2014.

وفي وقت سابق من عام 2023، وقع هذا الاتحاد اتفاقية التجارة الحرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي يتطلب تنفيذها موافقة برلمانات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد ومجلس الشورى الإسلامي. وبحسب الإعلان عن هذا الاتحاد، فقد أكملت أربع من الدول الخمس الأطراف في الاتفاق مع إيران عملية إقراره في برلماناتها ولذلك فإن الاتفاقية تنتظر الموافقة عليها في مجلس الشورى الإسلامي وبرلمان دولة أخرى.

ومع تنفيذ هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بإلغاء التعريفات الجمركية بشكل كامل على 87 بالمائة من البضائع في تجارتهما.

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