الرئيس الايراني يزور معرضي " صنع في ايران " و "الإنجازات البحثية"

انطلقت فعاليات معرضي "صنع في ايران" بنسخته الـ12 و معرض "الانجازات البحثية و التقنية وفن السوق" الـ25 في الموقع الدائم للمعارض الدولية بطهران صباح اليوم الجمعة ، بحضور مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي "حسين افشين"،وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمائي صراف"، رئيس منظمة الجهاد الأكاديمي للابحاث، عمداء الجامعات في طهران، رؤساء المعاهد البحثية ومؤسسات التعليم العالي، وسفراء أجانب وممثلين من مختلف الدول.

وقام رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان بازاحة الستار عن محصولات تكنولوجية ومنها: نظام التصوير الشعاعي المحمول للأنابيب, كاميرا فائقة الطيفية محمولة، قياس اللزوجة تحت الضغط ودرجة الحرارة، محاكاة تعليمية لجراحات العيون تعتمد على الواقع الافتراضي، جهاز اختبار شحن وتفريغ البطارية وجهاز تفريغ البطارية السريع مع تدفق الهواء،وايضا أفضل الإنجازات البحثية المختارة للجامعات ومجمعات العلوم والتكنولوجيا والمراكز التعليمية.

يشار الى ان جناح معرض "الانجازات البحثية والتقنية" الـ25 يشارك بمساحة عرض تزيد عن 8000 متر مربع من مساحة المعرض الدولي الدائم بطهران في القاعات رقم 5 و 6 و 7 و 27 ، ويشارك جناح معرض "صنع في ايران " الـ12 بمساحة عرض 7200 متر مربع من مساحة المعرض الدولي الدائم بطهران وبحضور 278 اكاديميا في القاعات 40 و44 و31 .

وتم تنظيم هذه المعارض من قبل مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية والاقتصاد المعرفي بهدف وضع علامات تجارية على المنتجات للتسويق الدولي والتبادل المالي والدولي بأساليب جديدة وتطوير الأعمال للشركات المعرفية وتمهيد طريقها إلى العالمية.

وتأتي إقامة هذه المعارض ضمن فعاليات الاسبوع الوطني للبحوث العلمية الذي يقام في الفترة الممتدة من 13 الى 19 كانون الاول/ ديسمبر 2024 تحت شعار "البحث والتكنولوجيا يقودان قفزة في الإنتاج بمشاركة شعبية".

انتهى**ر.م