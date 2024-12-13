استمرارا للاطماع الصهیونیة؛ غالانت: السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية

وأضاف "ان دعم المستوطنات ودعم البناء غير القانوني ضروري للحفاظ على أمن وسيادة إسرائيل."

وهذا وقد اقال نتنياهو، وزير حربه غالانت من منصبه في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2024 ، وعيّن يسرائيل كاتس بدلا عنه.

وفي مؤتمر صحفي ، صرح نتنياهو حينذاك "ان مهمّتي العليا كرئيس حكومة “إسرائيل” هي الحفاظ على أمن “إسرائيل” وتحقيق النصر، وفي خضم الحرب مطلوب أكثر من أي وقت مضى الثقة الكاملة بين رئيس الحكومة ووزير الحرب.

وأضاف نتنياهو "على الرغم من وجود هذه الثقة والعمل المثمر في الأشهر الأولى من المعركة، إلّا أن هذه الثقة تصدعت بيني وبين وزير الحرب في الأشهر الأخيرة".

انتهى**ر.م