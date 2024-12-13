١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠٢ م
رمز الخبر: 85688829
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

الاتحاد الأوروبي يصف رد فعل إيران المشروع على القرار غير البناء لمجلس المحافظين بأنه "مثير للتوتر"

١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٨:٠٢ م
رمز الخبر: 85688829
الاتحاد الأوروبي يصف رد فعل إيران المشروع على القرار غير البناء لمجلس المحافظين بأنه "مثير للتوتر"

لندن/13 كانون الاول/ديسمبر/ ارنا - وصف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "انور العوني "رد الفعل المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية على القرار غير البناء لمجلس المحافظين ضد البرنامج النووي السلمي الايراني بأنه "مثير للتوتر"، مطالبا بوقف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% في إيران.

وفي لقاء له مع الصحفيين في بروكسل اليوم الجمعة، كرر المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي" أنور العوني" الادعاءات السياسية بشأن البرنامج النووي السلمي الايراني قائلا:" موقفنا كان دائما واضحا ولا ينبغي لإيران أن تمتلك أسلحة نووية."

واضاف بأن التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار الى ان الزيادة الهائلة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب تثير قلقا كبيرا، لأنه يتضمن يورانيوم عالي التخصيب يقترب من المستوى المطلوب للاستخدام العسكري.

وبدون ان يذكر سوء نية الأطراف وتقاعسها عن العمل الذي أدى إلى توقف تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران، استطرد العوني في هذا السياق معتبرا ان ايران قد نأت بنفسها عن التزاماتها النووية، لكنها اتخذت بخطوة أخرى تثير التوتر، مطالبا إيران بوقف إجراءات التصعيد في برنامجها النووي.

و ردا على القرار غير البناء الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الايراني، قامت الجمهورية الإسلامية الايرانية بتشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .