الاتحاد الأوروبي يصف رد فعل إيران المشروع على القرار غير البناء لمجلس المحافظين بأنه "مثير للتوتر"

وفي لقاء له مع الصحفيين في بروكسل اليوم الجمعة، كرر المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي" أنور العوني" الادعاءات السياسية بشأن البرنامج النووي السلمي الايراني قائلا:" موقفنا كان دائما واضحا ولا ينبغي لإيران أن تمتلك أسلحة نووية."

واضاف بأن التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار الى ان الزيادة الهائلة في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب تثير قلقا كبيرا، لأنه يتضمن يورانيوم عالي التخصيب يقترب من المستوى المطلوب للاستخدام العسكري.

وبدون ان يذكر سوء نية الأطراف وتقاعسها عن العمل الذي أدى إلى توقف تنفيذ الاتفاق النووي مع ايران، استطرد العوني في هذا السياق معتبرا ان ايران قد نأت بنفسها عن التزاماتها النووية، لكنها اتخذت بخطوة أخرى تثير التوتر، مطالبا إيران بوقف إجراءات التصعيد في برنامجها النووي.

و ردا على القرار غير البناء الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي السلمي الايراني، قامت الجمهورية الإسلامية الايرانية بتشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من مختلف الأنواع.

انتهى**ر.م