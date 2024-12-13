الحشد الشعبي يحذر من مؤامرة على أمن محافظة الأنبار غربي العراق

و وفقا لوكالة بغداد اليوم،اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة خلال تفقده مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي بحضور عدد من قيادات الهيئة،على أن العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده.

وأكد رئيس الحشد الشعبي ان سيتم التصدي بكل حزم لكل من يحاول الاعتداء على أمن محافظة الأنبار، مضيفا انه لا مكان للقوة الأمنية دون التضامن مع المجتمع، والإرهاب هو أبشع أداة تستخدم للسيطرة على المجتمعات.

واوضح الفياض ان العراق لم يتدخل في الشؤون الداخلية لسورية أو أي دولة أخرى، وهو اليوم جاهز لمواجهة أي تحدٍ ضد إنجازات النصر على الإرهاب.

ورأى رئيس الحشد الشعبي "ان نزع سلاح القوات السورية الرسمية والإبقاء على الجماعات المسلحة يشكل تهديدا ونأمل أن تستقر سورية بعد عقد من التحديات."

كما أشار الفياض إلى قيام الكيان الصهيوني بإعادة احتلال هضبة الجولان في ظل الوضع الصعب الحالي في سورية وعدم وجود جيش في هذا البلد، مضيفا ان العراق يحاول بالتعاون مع الدول العربية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على سلامة الأراضي السورية.

ولفت رئيس الحشد الشعبي الى ان اهالي محافظة الانبار يعرفون فترة احتلال تنظيم داعش لهذه المنطقة أكثر من أي شخص آخر، وبيّن انه لن يتم السماح بالإدلاء بأي تصريحات مثيرة للفتنة، ويجب القضاء على كل مؤامرات المناوئين لتهديد أمن البلاد.

وختم رئيس الحشد الشعبي بأن القوات العسكرية والأمنية العراقية تمر بظروف مختلفة عما كانت عليه في عام 2014، والناس في جميع أنحاء العراق يتفاعلون مع أي حوادث تحدث في كل محافظة.

انتهى **ر.م