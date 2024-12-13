١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85688910
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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مازندران شمال ايران

١٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٤٧ م
رمز الخبر: 85688910
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب مازندران شمال ايران

ساري/ 13 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة زيراب التابعة لقضاء سوادكوه في محافظة مازندران شمال ايران.

وافاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 09:58 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (06:28 مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض ، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة مازندران في تصريح لمراسل وكالة "إرنا": بحسب التقارير الواردة، لم يسفر هذا الزلزال عن أي أضرار. ومع ذلك، تم إرسال فرق التقييم والإغاثة إلى منطقة سوادكوه للتحقيق في الوضع وتقديم الإغاثة في حالة وقوع أضرار محتملة.

واضاف حسين علي محمدي شيركلائي: نظراً لحدوث انهيارات أرضية في أجزاء من المنطقة فقد تم إرسال خبراء لتقييم الوضع.

انتهى ** 2342

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