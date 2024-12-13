المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان ومستوطنات "غلاف غزة" برشقة صاروخية

وافادت الميادين انه في هذا السياق، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّها قصفت، عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة، في "تاسعة البهاء"، عسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

وادّعى المتحدث باسم "جيش" الاحتلال أنّه "عقب تفعيل صفارات الإنذار غربي لاخيش وغلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة"، بينما قال مراسل قناة "كان" الإسرائيلية إنّ 4 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو غلاف غزة.

وكانت سرايا القدس أعلنت، الجمعة، قصفها، عبر قذائف الهاون، تجمّعات جنود الاحتلال في محيط نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها قصفت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة البريد في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وتمكّن مجاهدو القسام من السيطرة على 3 طائرات "كواد كابتر" في أثناء قيامها بمهمّات استخبارية في حي الجنينة، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

انتهى ** 2342