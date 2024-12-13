١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85688916
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زلزال مازندران الحق أضرارًا بـ 78 وحدة سكنية

١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٢ ص
رمز الخبر: 85688916
زلزال مازندران الحق أضرارًا بـ 78 وحدة سكنية

ساري / 14 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- اعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة مازندران شمال ايران إن الزلزال الذي ضرب مدينة زيراب مساء الجمعة، تسبب بأضرار في 78 وحدة سكنية.

وقال حسين علي محمدي شيركلائي في مقابلة مع مراسل "إرنا" مساء الجمعة: إن هذه الأضرار وصلت إلى حد تصدعات في الجدران وأسطح المباني والمنازل السكنية.

واضاف: إن رجال الإنقاذ في العديد من المدن المركزية في مازندران في حالة تأهب قصوى ويقوم بعضهم بدوريات في مركز الزلزال الليلة.

وأوضح مدير عام إدارة الأزمات في مازندران أنه تم حتى الآن توزيع أكثر من 700 بطانية على المواطنين الذين يمكثون خارج منازلهم، مشيراً إلى أن جميع فرق الإنقاذ والإغاثة في حالة تأهب قصوى لتقديم الخدمات اللازمة.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة زيراب التابعة لقضاء سوادكوه في محافظة مازندران شمال ايران.

وافاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة 09:58 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (06:28 مساء بتوقيت غرينتش) في عمق 8 كم من سطح الارض ، وشعر به سكان البلدات والقرى المحيطة بسوادكوه.

انتهى ** 2342

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