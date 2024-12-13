بزشكيان: ينبغي الاهتمام بسوق الاستهلاك الاقليمي والدولي في إنتاج المنتجات التكنولوجية

وخلال زيارة استغرقت ثلاث ساعات إلى معرض "صنع في إيران" الثاني عشر والمعرض الخامس والعشرين للأبحاث والتكنولوجيا وفن السوق ، تحدث الرئيس الايراني مع المصنعين وأصحاب مختلف الصناعات والاجنحة في المعرض وتعرف عن كثب على أحدث إنجازات الشركات القائمة على المعرفة ومجمعات العلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية والأكاديمية والشركات الخاصة.

وفي هذه الزيارة التفقدية تعرّف رئيس الجمهورية على هواجس ومطالب الناشطين في مجال التكنولوجيا، وأصدر الايعازات لمتابعة الامور وتقديم الدعم اللازم.

وعلى هامش زيارة هذا المعرض أكد الرئيس بزشكيان على أهمية الرؤية العابرة للحدود الوطنية في إنتاج المنتجات التكنولوجية وقال: إن إنتاج المنتجات التكنولوجية ينبغي أن لا يقتصر على الاستهلاك المحلي، وفي مرحلة التخطيط الأولي لتصنيع المنتجات، يجب علينا أيضًا الاهتمام بسوق الاستهلاك الإقليمي والدولي، اذ يعد تصدير المنتجات عاملاً مهمًا في التقدم الاقتصادي للبلاد ويجب ايلائه الأولوية.

ورحب رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة في هذا المعرض، وأكد أهمية دعم الشركات القائمة على المعرفة لتحقيق أهداف تطوير التكنولوجيا وتصديرها، وطلب من المعنيين إعطاء الأولوية للإجراءات اللازمة لاستدامة هذه الإنجازات.

ويستضيف المعرض الثاني عشر للمعدات والمواد المخبرية والاختبارات المتقدمة ، 278 شركة قائمة على المعرفة والتكنولوجية، عرضت خدماتها ومنتجاتها في 14 مجالاً مختلفاً، بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات، والكهرباء والإلكترونيات، والبرمجيات والمحاكاة، والهندسة المعمارية والبناء، والميكانيكا، والكيمياء والمعادن، والزراعة والبيئة، والهندسة الطبية.

ويهدف هذا المعرض إلى تطوير سوق منتجات الشركات القائمة على المعرفة، وخلق فرص عمل مستدامة ، وتوسيع سوق تصدير المعدات والمواد المخبرية. وقد أتاح التركيز الخاص في هذه الدورة على مجال الاختبار المتقدم ومعدات الاختبار فرصة لتطوير التفاعلات بين شركات التكنولوجيا وقطاع الصناعة.

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