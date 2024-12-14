104 أعمال مقاومة بالضفة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال أسبوع

وافاد المركز في تقرير الجمعة، إلى أنه خلال الفترة ما بين 06-12-2024 حتى 12-12-2024، رصد المركز 104 اعمال مقاومة، أسفرت عن قتيل و7 إصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

ورصد المركز 20 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، وعمليتي دهس، و9 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

ولفت إلى أن عمليات المقاومة تضمنت أيضا إعطاب آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال، إضافة إلى التصدي لـ7 اعتداءات من قبل المستوطنين وتحطيم ثلاث مركبات لهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر مركز “معطي”، في تقريره أن أعمال المقاومة شملت مواجهات شعبية بين الشبان وجنود الاحتلال، وتركزت في 58 نقطة بالضفة، وتخللها إلقاء حجارة، فيما خرجت 5 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تصعيداً غير مسبوق، إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي باقتحامات لكافة المدن والبلدات يتم خلالها مداهمة منازل وتخريب ممتلكات واعتقال العشرات من الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكثر من 11 ألفا و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.

انتهى ** 2342