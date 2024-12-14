ازاحة الستار عن قطارين محليين في مترو طهران

أقيمت اليوم مراسم تدشين خط الإنتاج الضخم لقطار المترو الوطني اليوم السبت في مدينة باقرشهر-ري بالعاصمة طهران ، بحضور مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي "حسين افشين"، رئيس بلدية طهران " علي رضا زاكاني" ومجموعة من مسؤولي المدينة والعاملين في صناعة عربات طهران.

وخلال مراسم التدشين هذه والتي أقيمت ضمن حملة الامل و الافتخار 156،أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طهران لصناعة العربات(Tehran wagon ) علي الرضا شيخ طاهري عن ازاحة الستار عن قطارين محليين مكونين من 7 عربات لكل منهما سيدخلان أسطول النقل وسيتم تسليمهما الى بلدية طهران لتشغيلها بحلول نهاية العام الايراني.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة طهران لصناعة العربات(Tehran wagon ) بانه من أجل تلبية احتياجات أسطول نقل المترو في عام 2020، تم تنفيذ خطة بناء القطار الوطني وكذلك الإنتاج الضخم لقطار المترو.

وذكر أن نسبة التوطين في تصنيع العربات كانت أقل من 30% عام 2020، وبفضل الجهود الحثيثة المبذولة من مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية ومنظمة الجهاد الاكاديمي وشركة مبنا و المهندسين والمتخصصين الايرانيين اصبحت حاليا نسبة التوطين اكثر من 80%.

ولفت شيخ طاهري الى انه حاليا يجري إنشاء 15 قطارا بسبع عربات ،وقطارا واحدا بثماني عربات، وبحلول نهاية العام الايراني (آذار 2024) سيتم تشغيل قطارين للمترو الوطني.

وافاد الرئيس التنفيذي لشركة طهران لصناعة العربات(Tehran wagon ) انه ومع إنتاج عربات القطار المحلية، تم توفير 700 الف يورو لكل عربة وتم خلق فرص عمل مباشرة لـ 12 الف شخص.

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