ازاحة الستار عن أحدث إنجازات معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية

شهد صباح اليوم السبت 24 كانون الاول/ ديسمبر حفل إزاحة الستار عن إنجاز معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية بعنوان "مولد الترددات الراديوية عالي الطاقة محلي الصنع بالكامل" بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" بمعرض فن السوق في الموقع الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وفي هذه المراسم، اشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى جهود العلماء والمبتكرين الإيرانيين فيما يتعلق بهذا المجال، مبيّنا بأن هذا المجال هو المكون الرئيسي لمسرع الإلكترون الذي تحتاجه البلاد، مضيفا كما هي الحال في مجال الزراعة النووية، فهناك حاجة إلى الإشعاع.

فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية،اوضح اسلامي بأن منظمة الطاقة الذرية الايرانية، تقوم اليوم بتوزيع 69 مادة صيدلانية مشعة،بالاضافة الى اجراء البحوث على 20 مادة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية،التي دخل بعضها المرحلة السريرية وسيتم تداولها بالاسواق بعد تنفيذ كافة المراحل اللازمة.

كما بيّن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ان هذه المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية تؤثر على علاج الخلايا السرطانية ومحاربتها.

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